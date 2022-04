Caos totale a Montecchio: file anche in autostrada (VIDEO)

La situazione del traffico a Montecchio Maggiore è a dir poco caotica (i due video relativi a mercoledì 27 aprile e giovedì 28 aprile sono stati inviati da Paola V.). Gli automobilisti che percorrono il nodo viabilistico più trafficato della Provincia sono costretti, dopo la chiusura del cavalcaferrovia di via Battaglia (che unisce la rotatoria del casello con quella del cavallo) a file interminabili. La situazione era già endemicamente caotica prima, ma ora costringe a code chilometriche che si diramano in tutte le strade afferenti, dall’autostrada al Melaro. Senza contare che i lavori per la Pedemontana sono ancora in corso e che prima della riapertura del cavalcaferrovia ci vorranno 9 mesi, se i lavori procedono senza intoppi.

