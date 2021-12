Caos in autostrada: incidente fra tre camion, tratto del Vicentino chiuso

Ancora gravissimi disagi in autostrada A4 per un incidente avvenuto alle 15.30 tra Montecchio e Montebello in direzione Milano. Almeno due camion sarebbero coinvolti ed uno dei due mezzi sta bloccando il traffico perché finito di traverso. Sul posto la Polstrada, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. L’autostrada è chiusa in direzione Milano e sono segnalati più di 10 km di code fra Montecchio e Montebello. Pesanti disagi su tutta la rete secondaria dell’Ovest Vicentino a ridosso dei due caselli

La notizia dei vigili del fuoco

Alle 15:30 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 tra lo svincolo di Montecchio Maggiore e quello di Montebello Vicentino al km 318+600 in direzione Milano per un tamponamento tra tre mezzi pesanti: un ferito. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato il primo soccorso all’autista rimasto ferito fino all’arrivo del personale sanitario del SUEM. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito con un codice di media gravità in ospedale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Il traffico veicolare è rimasto bloccato durante i soccorsi e si sono formate lunghe code. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.