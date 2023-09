Caorle capitale delle freccette: da domani il campionato italiano singolo e doppio

CAORLE TORNA AD ESSERE LA “CAPITALE” DELLE FRECCETTE – DA DOMANI A DOMENICA CAMPIONATO ITALIANO SINGOLO E DOPPIO

All’appuntamento sportivo promosso dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e dall’Asd Fidart sono attesi centinaia di giocatori

Dopo la pausa estiva il mondo delle freccette riparte alla grande con l’appuntamento tricolore del Campionato italiano singolo e doppio 2023, in programma da domani (venerdì 15 settembre) a domenica prossima (17 settembre) a Caorle.

La Città Metropolitana di Venezia si conferma, ancora una volta, la “capitale italiana” della disciplina riconosciuta dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, che promuove l’appuntamento insieme all’Asd Fidart e con il patrocinio della Città di Caorle.

La tre giorni si terrà al Palaexpomar, in via Aldo Moro, e sarà aperta, a partire dalle ore 17, dalla sfida della Coppa Italia 2023, torneo a squadre riservato. Alle ore 18 torneo singolo maschile e femminile 501 riservato ai soli soci Figest che non saranno impegnati in altri tornei nello stesso giorno.

Sabato 16 settembre, inizio del Campionato italiano singolo alle ore 9,30 con le categorie A e B maschile. A seguire le categorie C e D maschile, le quattro categorie femminili e poi il Campionato italiano singolo soft e il torneo singolo maschile e femminile 501. Nel pomeriggio, dalle ore 16.30, inizio del Campionato italiano doppio, tutte le categorie.

Domenica 17 settembre, dalle ore 09,30, proseguimento del Campionato italiano singolo, tutte le categorie, poi torneo singolo maschile – femminile 501. Alle ore 11 Campionato italiano singolo juniores per i nati dopo il 30 giugno 2006. La tre giorni si chiuderà con le premiazioni finali.