Camion carico di mucche si ribalta in A4 a Vicenza. Animali morti o in fuga lungo l’autostrada (VIDEO)

Aggiornamento ore 9.45

A4 VICENZA, CAMION CARICO DI BOVINI SI ROVESCIA IN AUTOSTRADA: DUE PERSONE FERITE, ANIMALI IN GIRO PER L’AUTOSTRADA

Alle 7:00 di giovedì di giovedì, 23 maggio i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra gli svincoli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest per un autoarticolato carico di bovini finito rovesciato su un fianco: due persone ferite, 30 animali in giro per l’autostrada, altri morti.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano e Vicenza, hanno messo in sicurezza il mezzo e aiutato i due autisti del camion, rimasti leggermente feriti a venire fuori dalla cabina. Le due persone sono state assistite dal personale sanitario del Suem. Nel rovesciamento dell’autoarticolato carico di 50 bovini, alcuni sono morti, altri sono rimasti bloccati e altri hanno iniziato a correre per l’autostrada. Sul posto la polstrada, personale ausiliario dell’autostrada e veterinario. Ancora in corso il recupero del mezzo e degli animali. Intervento dei vigili del fuoco ancora in corso. (continua)

