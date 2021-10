Buongiorno Vicenza: la Big Chance di Rucco

Su cosa caratterizzerà la permanenza di Francesco Rucco a Palazzo Trissino in questo e, probabilmente, nel prossimo mandato amministrativo si potrà scrivere molto o molto poco, rimane che in questi mesi ha sempre più preso forma la vera Big Chance del sindaco e che si sostanzia in un rifornimento di cassa con cifre mai viste negli ultimi trent’anni.

Sembra quasi che si stia materializzando in forma di imponenti risorse finanziarie pubbliche quel Piano Marshall per Vicenza di cui proprio Rucco e il suo staff di spin doctors avevano parlato nella primavera del 2018, riferendosi alla necessità di una grande visone per rilanciare Vicenza, quando si preparava ad espugnare Palazzo Trissino.



Quel Piano Marshall ora c’è e totalizza una cifra di circa 65 milioni di euro di investimenti in opere nei prossimi tre anni. Numeri mai visti, numeri però che trasferiscono in capo a Rucco la grande, storica occasione di cambiare la città di Vicenza. Di ricucire l’interruzione che era avvenuta nei dieci anni di Centrosinistra in cui il disegno di Vicenza non ha mai preso forma, di riprendere il discorso anche urbanistico che era iniziato con Hullweck, aggiornarlo, migliorarlo e realizzarlo.

L’elenco delle cose da fare è lunghissimo ed in parte si coglie dal piano triennale delle opere presentato nei giorni scorsi, ma la vera sfida per Rucco e la sua maggioranza sará dare un’identità forte a quelle opere, riempire di contenuti le infrastrutture e gli immobili che verrano rimessi in ordine, rendere più moderna ed efficiente la nostra città, aprirla al mondo del digitale, delle smart city, rilanciare sullo sviluppo dell’Università ed investire sull’ambiente.

Una grande occasione che nessun sindaco di Vicenza ha avuto e che farebbe la differenza rispetto a tutti gli altri. Il Piano Marshall di Rucco è pronto, ora va messo davvero a terra.