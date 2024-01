BREGANZE – Auto contro pietra miliare rompe il serbatoio: strada chiusa

Nella notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 121, al km 7° Breganze, per un’auto finita fuori strada contro una pietra miliare, che ha causato la rottura del serbatoio di benzina. Per fortuna, il conducente ne è uscito illeso.

I pompieri, accorsi dal distaccamento volontario di Thiene, hanno messo in sicurezza l’auto e provveduto a far bloccare la circolazione tramite i carabinieri fino alla bonifica del manto stradale e il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza.

La strada all’altezza del bivio per San Giorgio di Perlena è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia per circa due ore.