Bottacin (Veneto) sullo smog: “Ripeto, in Veneto non c’è ricambio d’aria. Qualcuno vorrebbe che facessi la danza della pioggia”

“In questi giorni potrei essere paragonato ad un disco rotto. Sono costretto a intervenire più volte, praticamente con le medesime dichiarazioni, sul problema dello smog che affligge la nostra regione, ma non solo. Ho ricordato che gli scienziati hanno evidenziato che il Veneto è un caso unico al mondo per via della sua conformazione, che rende difficile, se non quasi impossibile, il ricambio di aria. Mettiamoci poi le condizioni meteo che non aiutano: forse qualcuno vorrebbe addirittura che mi mettessi a fare la danza della pioggia”.

L’Assessore all’Ambiente della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, ritorna nuovamente sul tema dell’inquinamento dell’aria dopo le dichiarazioni preoccupate dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Vicenza, per lo stato di salute dell’aria a Vicenza.

“Si dimentica – ha detto l’Assessore – che anche i Comuni hanno delle competenze in campo ambientale e che sarebbe opportuno smetterla di cercare la pagliuzza nell’occhio del vicino prima di non averla cercata nel proprio: è fondamentale che i Comuni declinino a livello locale azioni connesse al locale”.

“Nonostante si stiano registrando in questi giorni dei livelli di inquinamento che, giustamente, preoccupano – ha continuato Bottacin – va anche evidenziato che, nelle ultime rilevazioni di ARPAV si registra, dopo dieci anni, un miglioramento della salute della nostra aria, arrivando addirittura a dimezzare alcuni importanti inquinanti. Certo, non abbiamo ancora un risultato ottimale e, per questo, l’impegno e l’attenzione sono sempre al massimo, ma questo bilancio di ARPAV dà ragione alle buone politiche adottate anche dalla Regione del Veneto”.

“Ricordo – ha concluso l’Assessore regionale – che l’accordo del Bacino Padano (oltre al Veneto ci fa parte la Lombardia, il Piemonte e l’Emilia Romagna) è stato integrato, l’anno scorso, con misure straordinarie e condivise e che è in fase di revisione anche il nuovo Piano dell’aria: significa che le azioni messe in campo per contrastare l’inquinamento dell’aria da parte delle quattro Regioni sono le medesime, anche se con governi di colore diverso”.