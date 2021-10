Bolsonaro (che dice che i vaccini favoriscono l’Aids) diventa cittadino onorario di Anguillara

E’ recente la notizia che Facebook e Youtube hanno rimosso un video del presidente brasiliano Jair Bolsonaro in cui affermava che “secondo alcuni resoconti, nelle persone vaccinate contro il Covid l’Aids si sviluppa più velocemente”. Secondo O’ Globo, il presidente è stato inoltre sospeso per una settimana da Youtube, che già in precedenza aveva rimosso alcuni video di Bolsonaro.

Ieri il Consiglio Comunale di Anguillara Veneta (4000 abitanti in provincia di Padova) ha approvato una mozione di conferimento della cittadinanza onoraria a Bolsonaro, mozione promossa dalla sindaca della Lega Alessandra Buoso, con 9 voti a favore e 7 voti contrari. A motivare il passo del Comune veneto le origini anguillaresi del presidente brasiliano.

In effetti anche nella pagina di Wikpedia dedicata al presidente si scrive: “Jair Bolsonaro è nato a Glicério, San Paolo, da Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi, entrambi di origine italiana. La famiglia di suo nonno paterno viene dal Veneto, più precisamente dal comune di Anguillara Veneta, in provincia di Padova”.

Nonostante le proteste (Bolsonaro si è distinto per le sue posizioni negazioniste sul covid e le contestazioni sul fronte ecologiche per la sua politica relativa all’Amazzonia. La sindaca ha replicato: «La cittadinanza è di fatto conferita al presidente quale delegato di un popolo, eletto democraticamente dal suo popolo che ora rappresenta, ma simbolicamente è conferita ad una intera nazione, il Brasile»