Blitz dei Carabinieri in Alto Vicentino: 1 denuncia e 3 multe in un cantiere per 21mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nei giorni scorsi, hanno dato corso ad un servizio

straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere la consumazione di reati,

che ha visto impiegato varie pattuglie sia con colori d’istituto che con targhe di copertura. Vari i

posti di controlli disposti sulle varie arterie di comunicazione.

Nel corso dei controlli, a Velo d’Astico, una 40enne è stata denunciata in stato di libertà dai

Carabinieri della Stazione di Arsiero poiché colta alla guida con un tasso alcolemico superiore

al limite consentito. Immediato il ritiro della patente di guida per i successivi provvedimenti di

sospensione che saranno adottati dalla Prefettura di Vicenza.

Nei giorni precedenti invece, i carabinieri della Stazione di Valli del Pasubio, unitamente ai

colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, hanno eseguito un accesso ispettivo presso

un cantiere edile sito nel territorio di competenza. Nel corso del controllo venivano accertate delle

irregolarità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro a cui conseguiva la segnalazione all’Autorità

Giudiziaria dell’amministratore unico di una impresa operante, il responsabile per la sicurezza ed

infine il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Tre sono le sanzioni

elevate per un importo complessivo pari a 21.000 euro.