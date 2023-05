Blitz anti-degrado in sale slot ed edifici abbandonati: 5 fogli di via e 3 avvisi orali

Nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri è stata effettuata una ulteriore fase delle Operazioni Straordinarie di Controllo del Territorio, disposte con Ordinanza dal Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori.

Le operazioni di Polizia si sono concentrate per lo più nelle aree del Capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirati soprattutto in Campo Marzio, zona del Quadrilatero, Giardini Salvi, zona San Pio X, Ponte degli Angeli, Via della Pace, strada del Cavalcavia e quartiere “Ferrovieri”; nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino, luogo di aggregazione particolarmente frequentato.

Sono stati effettuati specifici controlli sul gioco d’azzardo , con verifiche effettuate presso 2 Sale Slot .

Sono stati infine ispezionati alcuni edifici abbandonati in Strada del Cavalcavia e nel quartiere “Ferrovieri ”. Durante i controlli sono state rinvenute tracce evidenti dell’utilizzo di questi luoghi quali bivacchi di fortuna.

Complessivamente, nel corso delle varie operazioni di Polizia, anche in occasione dei 2 Posti di Controllo posizionati lungo le arterie che conducono in Città – effettuate con l’impiego di oltre 20 uomini e donne appartenenti alla Questura ed della Polizia Locale di Vicenza, con l’intervento del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – sono stati controllati 4 Esercizi Pubblici, 2 Sale Slot/ VLT, 32 autoveicoli e 111 persone, di cui 43 stranieri e 29 con precedenti penali e/o di Polizia.

Al termine delle attività operative il Questore ha staccato:

5 Fogli di Via nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e che, per di più, non hanno alcun legame con il territorio nel quale sono stati rintracciati, per questo sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di tre anni;

3 Avvisi Orali nei confronti di cittadini italiani e stranieri con precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura contro il patrimonio, contro la persona ovvero per spaccio di sostanze stupefacenti, i quali, a causa dei precedenti a loro carico denotano una spiccata pericolosità sociale.