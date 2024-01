Berlato (FdI): “La BCE sbaglia a non abbassare i tassi”

Nota stampa di Sergio Berlato, deputato italiano al Parlamento Europeo per Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni ed membro dell’ECR – Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei

” La scelta della BCE – scrive – di lasciare i tassi fermi per la terza volta di fila dopo dieci rialzi pecca di poca lungimiranza soprattutto verso le famiglie che vogliono acquistare casa”.

Prosegue l’on. Sergio Berlato:” Attualmente i tassi di interesse si aggirano attorno al 4,5%, mentre nel 2022 erano all’1.25%: se si vuole combattere seriamente l’inflazione bisogna tutelare e non vessare famiglie e imprese”.

Conclude l’on. Sergio Berlato: ”Nei mesi scorsi, la stessa BCE aveva ammesso che la politica del continuo rialzo era sbagliata per combattere l’inflazione, sostenendo che il rialzo dei tassi sarebbe stato un fenomeno transitorio destinato a rientrare presto. Ci aspettiamo prese di misura forti, perché non bisogna prendere in giro i cittadini dell’Unione Europea”.