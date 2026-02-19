ATTUALITA'POLITICA
19 Febbraio 2026 - 11.50

Benigno (FdI): “Anagrafe di Vicenza nel caos: “Chiediamo rispetto, programmazione e ascolto”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Vicenza, 19 febbraio 2026 – Fratelli d’Italia interviene sulle criticità dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Vicenza, dove le difficoltà nel prenotare la carta d’identità elettronica hanno portato i sindacati a proclamare lo stato di agitazione.

Alessandro Benigno, presidente cittadino di FdI, sottolinea che il problema non è solo tecnico: “I lavoratori dell’Anagrafe garantiscono il servizio con professionalità, ma la mancanza di dialogo e di programmazione da parte dell’amministrazione crea demotivazione, che si traduce in disservizi per i cittadini”.

Benigno critica in particolare l’assessore Nicolai per la scarsa capacità di ascolto e ricorda come altri Comuni abbiano pianificato le attività con almeno due mesi di anticipo, evidenziando un ritardo nella gestione vicentina.

Anche Valeria Porelli, consigliera comunale di FdI e già assessore alle Risorse Umane, annuncia una interrogazione in Consiglio: “Lo stato di agitazione segnala un disagio reale che non può essere ignorato. Serve un approccio strutturato, non emergenziale, per evitare che la criticità diventi permanente”.

I rappresentanti di FdI concludono evidenziando che la tutela dei lavoratori e il diritto dei cittadini a servizi pubblici efficienti richiedono rispetto, programmazione e confronto costante con chi opera ogni giorno negli uffici comunali.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Benigno (FdI): "Anagrafe di Vicenza nel caos: "Chiediamo rispetto, programmazione e ascolto" | TViWeb Benigno (FdI): "Anagrafe di Vicenza nel caos: "Chiediamo rispetto, programmazione e ascolto" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy