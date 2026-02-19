Benigno (FdI): “Anagrafe di Vicenza nel caos: “Chiediamo rispetto, programmazione e ascolto”
Vicenza, 19 febbraio 2026 – Fratelli d’Italia interviene sulle criticità dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Vicenza, dove le difficoltà nel prenotare la carta d’identità elettronica hanno portato i sindacati a proclamare lo stato di agitazione.
Alessandro Benigno, presidente cittadino di FdI, sottolinea che il problema non è solo tecnico: “I lavoratori dell’Anagrafe garantiscono il servizio con professionalità, ma la mancanza di dialogo e di programmazione da parte dell’amministrazione crea demotivazione, che si traduce in disservizi per i cittadini”.
Benigno critica in particolare l’assessore Nicolai per la scarsa capacità di ascolto e ricorda come altri Comuni abbiano pianificato le attività con almeno due mesi di anticipo, evidenziando un ritardo nella gestione vicentina.
Anche Valeria Porelli, consigliera comunale di FdI e già assessore alle Risorse Umane, annuncia una interrogazione in Consiglio: “Lo stato di agitazione segnala un disagio reale che non può essere ignorato. Serve un approccio strutturato, non emergenziale, per evitare che la criticità diventi permanente”.
I rappresentanti di FdI concludono evidenziando che la tutela dei lavoratori e il diritto dei cittadini a servizi pubblici efficienti richiedono rispetto, programmazione e confronto costante con chi opera ogni giorno negli uffici comunali.