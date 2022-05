Beccato mentre spaccia: arrestato 56enne

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Ieri, nel tardo pomeriggio, i militari della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, con il personale della Sezione Radiomobile del predetto Comando, hanno arrestato per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti Nicola Natale Passuello di 56 anni, bassanese.

I militari, durante un blitz,in via Gobbi a Bassano del Grappa, dopo avere assistito alla cessione da parte di Passuello ad un tossicodipendente del luogo di un involucro in cellophane contenente grammi 0,32 lordi di eroina, hanno proceduto alla perquisizione della sua casa, rinvenendo ulteriori 10,51 grammi della medesima sostanza illecita, nonché 51,85 grammi di marijuana, vario materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento.

L’uomo, gravato da diversi pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti anche consumati all’estero, è stato tratto in arresto e messo agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza.

Alle ore 14 di oggi il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto, comminando nei confronti del 56enne, la reclusione di mesi 8 e la multa di 1.500 euro, con pena sospesa.