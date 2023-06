BASSO VICENTINO – Zecchinato: “Domani taglio del nastro della ciclabile Agugliaro-Vo'”

“Sarà inaugurata domani mattina l’attesa pista ciclabile da Agugliaro in provincia di Vicenza a Vò in provincia di Padova di 7 km che congiungerà la ciclabile Riviera Berica (Noventa Vicenza) con l’anello dei Colli Euganei. La Ciclabile a Riviera Berica inoltra a Barbarano Mossano interseca la Treviso Ostiglia. Il Veneto diventa sempre più green e ciclabile”. Lo annuncia con soddisfazione il consigliere regionale di Lega – LV, Marco Zecchinato.

“Ieri la Regione del Veneto si è candidata ufficialmente a Regione Europea dello Sport per il 2024, e nel frattempo i nostri territori si stanno attrezzando sempre di più ad accogliere turisti, o anche semplici appassionati di cicloturismo e di vita all’aria aperta, grazie ad un sistema ciclabile in grado di collegare i vari punti della Regione del Veneto, dal mare alle montagne, alle colline e alle città d’arte. Un motivo in più – sottolinea il consigliere – perché anche i territori fra Vicenza e Padova siano appetibili a chi va su due ruote. Si sta creando nella nostra Regione del Veneto una rete di piste ciclabili adatte a chi sceglie di pedalare in bici gravel, o mountain bike ma anche su bici da strada. Un segnale importante che la nostra regione vuole mandare all’Europa che nel nostro territorio si può fare turismo lento e green”.

“L’intervento completato collegherà in maniera funzionale ed in sicurezza i due circuiti ciclabili esistenti denominati ‘ciclabile Colli Berici’ e ‘anello Colli Euganei’, il primo in territorio vicentino ed il secondo nel padovano. L’opera considerata strategica e di primaria importanza per il settore cicloturistico anche a livello regionale, è stata oggetto di finanziamento con contributo dell’80% a carico della Regione del Veneto e per il restante 20% in quota parte fra le amministrazioni comunali interessate quali Agugliaro nel vicentino e Vò nel padovano. L’intero costo dell’opera ammonta ad €. 735.000. Inoltre, il collegamento con la Treviso – Ostiglia, nominata fra le tre più importanti piste ciclabili d’Italia ci permette di sconfinare verso la Lombardia, in un sistema di reti ciclabili sempre più appetibili al turismo e al marketing territoriale”, conclude Marco Zecchinato.