BASSO VICENTINO – Uccise la moglie, chiesto l’ergastolo

Ergastolo con isolamento diurno per 4 mesi e assoluzione per il reato di maltrattamenti. Sono queste le richieste del pubblico ministero Cristina Carunchio formulate ieri pomeriggio nel corso della Corte D’Assise del Tribunale di Vicenza che vede come imputato per omicidio il 62enne di Villaga Pierangelo Pellizzari, che il 10 settembre 2021 ha ucciso a colpi di pistola la moglie 31enne Rita Amenze nel piazzale dell’azienda in cui lavorava, la Meneghello Funghi di Noventa Vicentina.

Per l’uomo, difeso dagli avvocati Lino Roetta e Michele Albertazzi, è stata richiesta la condanna per tutti i capi d’imputazione, ad eccezione dei maltrattamenti. Pellizzari è accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai vincoli di parentela, ricettazione e porto abusivo di una pistola clandestina, rapina, minaccie e maltrattamenti.