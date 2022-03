Basso vicentino: non rispettano le norme di sicurezza, chiusi due negozi di cittadini cinesi

Due negozi gestiti da cittadini cinesi, a Longare e a Montegalda, hanno dovuto sospendere la loro attività a causa di diverse irregolarità presenti all’interno degli esercizi commerciali, tra le quali: le uscite di emergenza erano bloccate dalla merce in vendita, agli estintori non veniva fatta la manutenzione e i dipendenti non avevano ricevuto alcuna formazione. Inoltre l’impianto elettrico era senza messa a terra e mancavano pure i cartelli che avvisavano della presenza dell’impianto di videosorveglianza. Le sanzioni comminate dai carabinieri ammontano a 104 mila euro e i due titolari sono stati denunciati. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’operazione, condotta martedì mattina dai militari della stazione di Longare e dai loro colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, ha portato i carabinieri prima al negozio di bigiotteria “Nuovo Mondo”, in via Roma 65, a Longare. gestito da L.N., 34 anni; il secondo, invece, è il Fantasy Shopping in via Zocco a Montegalda, posto dove si possono acquistare abbigliamento, accessori e articoli da viaggio. La titolare di questo secondo negozio è J.H., 45 anni. In entrambi i casi, ci sono state violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori. I provvedimenti hanno sospeso le due attività, bloccando il lavoro a quattro dipendenti, tutti di nazionalità cinese. Le sanzioni superano i 104 mila euro.