BASSO VICENTINO – Maltrattamenti in famiglia, arrestato 47enne che deve scontare pena

Sabato 9 aprile, nel primo pomeriggio, a Sossano (Vicenza), i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordine per la carcerazione emesso il giorno prima dalla Procura Della Repubblica Presso il Tribunale di Vicenza – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di Sulejmani Agim, albanese quarantasettenne, residente in provincia, regolare in Italia, gravato da precedenti, poiché è stato riconosciuto colpevole dei reati di violazione degli obblighi familiari e maltrattamenti in famiglia, commessi nel periodo compreso fra gli anni 2014 e 2020. Deve scontare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di questo capoluogo.