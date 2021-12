Basso vicentino, fermato con uno spinello, a casa ha 20 grammi d’erba: arrestato 23enne

Mercoledì mattina, un 23enne di Longare, L.B., con precedenti, fermato per un controllo a Barbarano, è stato trovato in possesso di uno spinello. Una volta capito che il giovane aveva precedenti, i carabinieri sono andati a casa sua per effettuare una perquisizione, trovando 20 grammi di erba, 11 di hashish, un bilancino di precisione e alcune cartucce da caccia. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L.B. è stato intercettato dai carabinieri, che l’0hanno riconosciuto per averlo arrestato l’anno scorso nel corso di un altro indagine. All’epoca il giovane aveva in casa più di 3 etti di marijuana. A seguito del controllo di ieri, in cui è stato rinvenuto un bilancino di precisione, il giovane è stato arrestato; il giudice ha quindi convalidato l’arresto e scarcerato il ragazzo in attesa del processo.