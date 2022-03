BASSO VICENTINO – Due incidenti – Scontro frontale con tre feriti (uno trasportato a Vicenza) – Bisarca esce di strada a Campiglia

Notizia in aggiornamento















Alle 13:45, i vigili del fuoco, sono intervenuti in Via Fornase Barco incrocio SPXI Via Castello a Pojana Maggiore per un incidente frontale tra due auto: tre feriti.

Si tratta di uno scontro frontale fra due veicoli causato da un’invasione di corsia.

Coinvolta una Ford Fiesta condotta da un uomo di 52 anni, P. B., residente a Vo’ Euganeo diretto verso Montagnana dal centro di Pojana. In una seconda auto, una Citroen, vi era una donna di 59 anni, M. T. residente a Scandiano (Reggio Emilia) ma domiciliata a Sossano, assieme alla figlia di 17 anni, dirette da Cicogna verso Pojana. Poco prima della villa palladiana di Pojana, la Citroen avrebbe invaso parzialmente la corsia opposta. Inevitabile lo scontro.

Sul posto tre ambulanze. L’uomo all’interno della Fiesta è stato estratto estratto non senza difficoltà dai Vigili del Fuoco ed è in condizioni più serie. E’ stato trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Era cosciente ma le sue condizioni sembravano serie. Ora si trova in Pronto Soccorso a Vicenza con un codice di media gravità, non è quindi in pericolo di vita. La donna è stata estratta dai vigili del fuoco mentre la figlia è uscita in maniera autonoma. Entrambe sono a Noventa per accertamenti, in condizioni non gravi.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto. utilizzando cesoie e divaricatori idraulici due donne da una vettura e dall’altra un uomo. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ambulanza in ospedale. La polizia locale del Basso Vicentino ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

CAMPIGLIA DEI BERICI



Alle 15:20, i vigili del fuoco sempre di Lonigo sono accorsi in via Crocetta a Campiglia dei Berici per una Bisarca carica di auto finita parzialmente fuoristrada: nessuna persona è rimasta ferita. sono ora in corso le operazioni di recupero del mezzo da parte del soccorso stradale.