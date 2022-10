BASSO VICENTINO – Arrestato 18enne con droga e munizioni

Nella serata di sabato 15 ottobre 2022 a Castegnero (Vicenza), i carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano in collaborazione con l’unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione, N. C., diciottenne, residente in provincia, incensurato,

Il giovane, nel corso di perquisizione domiciliare delegata, è stato trovato in possesso di:

gr. 16.30 di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina/mdma;

gr. 25,25 di sostanza stupefacente del tipo hashish;

la somma di € 630,00 ritenuta provento dell’attività di spaccio;

un ciclomotore, con numero di telaio abraso, di provenienza illecita;

n. 8 cartucce, cal. 8, detenute senza autorizzazione di polizia.

Il tutto veniva posto sotto sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari

nell’’abitazione dove risiede, come disposto dall’Autorità Giudiziaria informata dalla

stazione di Barbarano Mossano che procede.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che

per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine

in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di

condanna o forme analoghe”.