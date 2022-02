BASSANO – Paura in condominio: incendio in cucina

A mezzogiorno di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Quartiere 25 Aprile a Bassano del Grappa per l’incendio della cucina di un appartamento di un condominio: nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme divampate per una probabile fuga di gas da una cucina economica si sono subito estese ai pensili, nonostante i tentativi di un residente di spegnere il fuoco. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento l’incendio riuscendo a evitare il coinvolgimento del resto dell’appartamento, comunque danneggiato dal fumo. Il calore sviluppato dalle fiamme ha provocato, in cucina, il distacco dell’intonaco. Le operazioni di soccorso e bonifica sono terminate dopo circa due ore.