BASSANO – NOVE: Fermati giovani in possesso di droga, denunciato ubriaco aggressivo che bestemmiava al parco, denunciato ubriaco alla guida

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa hanno:

Denunciato un 46enne di Marostica per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo è stato fermato in via Angarano a Bassano del Grappa (VI) mentre era alla guida della propria motocicletta. Sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,38 g/l. In questa circostanza, la patente di guida gli è stata ritirata e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti: Un 20enne di Bassano del Grappa, controllato in via Cà Dolfin a bordo della propria autovettura, trovato in possesso di 0,88 grammi di hashish; Un 18enne di Tezze sul Brenta (VI), fermato in via degli Alpini, trovato in possesso di 3 spinelli contenenti marijuana e 0,40 grammi di hashish; Un altro 18enne di Tezze sul Brenta (VI), fermato anch’egli in via degli Alpini, trovato in possesso di 3 spinelli contenenti marijuana e 0,48 grammi della stessa sostanza.



Infine, nel pomeriggio del 26 agosto, i Carabinieri della Stazione di Nove hanno denunciato un 57enne di Pianezze, ritenuto responsabile di oltraggio a pubblico ufficiale, ubriachezza e bestemmia in luogo pubblico. Intorno alle 14:30, su segnalazione della Centrale Operativa, i militari sono intervenuti in via Panica di Marostica, all’interno di un parco pubblico, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta. Una volta sul posto, hanno identificato l’uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuto all’assunzione di alcol, ha iniziato a insultare i militari e a bestemmiare ad alta voce, il tutto alla presenza del personale sanitario del 118 intervenuto.