Bassano: continuano gli scontri tra baby gang

Non si fermano gli scontri tra baby gang a Bassano. Le bande di minorenni residenti nel bassanese si stanno scontrando in zone sempre più centrali della città, dal Terraglio a Piazza Castello fino a Prato Santa Caterina. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

All’origine delle dispute ci sarebbe il tentativo di marcare il proprio territorio, attribuire il predominio di una banda rispetto all’altra nelle zone cittadine. Allarmante l’episodio avvenuto la settimana scorsa: secondo quanto ricostruito, una quarantina di studenti, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, tutti residenti tra Romano e Cassola e iscritti ad istituti scolastici bassanesi, si sono dati appuntamenti al Terraglio per un regolamento di conti. Lo scontro non è sfuggito ai passanti, che hanno immediatamente chiamato il 113. I poliziotti, già incentro per i controlli ordinari, sono intervenuti in pochi minuti, trovando un fuggi fuggi generale. Sono quindi in corso gli accertamenti, ma secondo quanto ricostruito una quarantina di studenti, appartenenti a fazioni opposte, forse proprio per differenza di residenza nei comuni, si sarebbero dati appuntamenti per chiarire alcuni “equivoci”. La maggior parte dei coinvolti sarebbero italiani di seconda generazione, ma non mancherebbero bassanesi. Al momento, la polizia sta cercando di identificare i componenti delle bande. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il tutto.