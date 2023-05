BASSANO – Cade e si fa male al braccio, interviene il Soccorso alpino

Attorno alle 12.30 di ieri una squadra del Soccorso alpino di Asiago è intervenuta, su richiesta della Centrale del 118, lungo l’Alta via del Tabacco, per un’escursionista che si era fatta male.

Dopo aver geolocalizzato il luogo dell’incidente – sopra la frazione di Val Rovina – cinque soccorritori, aspettati da uno dei due compagni di camminata della donna, hanno raggiunto il luogo dove si trovava la 63enne di Breda di Piave, nel Trevigiano, con un sospetto trauma al braccio a seguito di una caduta.

I soccorritori le hanno immobilizzato l’arto e hanno caricato in barella l’infortunata, dato che era per lei troppo doloroso muoversi a piedi. Trasportata per un chilometro, l’escursionista è stata poi affidata all’ambulanza diretta all’ospedale di Bassano.