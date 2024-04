BASSANESE – Donna denunciata per furto, uomo per ricettazione (aveva due moto rubate)

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Bassano del Grappa, all’esito dei necessari

accertamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza una 26enne cittadina romena, riconosciuta responsabile di un furto aggravato avvenuto il 7 marzo 2024, all’interno di un supermercato di Viale Pecori Giraldi, da dove la stessa asportava vari prodotti per un valore complessivo di euro 200,00 circa.

Inoltre, nel pomeriggio del 6 aprile, in Tezze sul Brenta (VI), personale della Stazione Carabinieri di Rosà, in collaborazione con personale della competente Polizia Municipale, ha proceduto alla denuncia per ricettazione, di un 56enne, senza fissa dimora, il quale, controllato in Viale Brenta, zona industriale del cit. Comune, dove lo stesso si era accampato con il proprio caravan, veniva trovato in possesso di una carcassa di un ciclomotore con telaio parzialmente abraso, risultato oggetto di furto consumato in Cittadella (PD) nel decorso mese di marzo, e di una mino-moto, anch’essa oggetto di furto commesso il 24 marzo u.s., in Tezze sul Brenta. Entrambi i mezzi sono stati posti in sequestro e sono tuttora in corso ulteriori accertamenti.