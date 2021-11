Aviaria: epicentro a Verona, 5 province interessate

Verona è l’epicentro dell’epidemia animale dell’aviaria (sottotipo H5N1). In questa provincia c’è il maggior numero di focolai mentre in Italia sono 60 e riguardano anche le province di Padova, Vicenza, Rovigo e Venezia. Migliaia di animali (polli, tacchini e galline) sono stati già abbattuti.

Il ministero ha già preso un provvedimento che riguarda proprio le 5 province venete interessate. Non vi sono rischi di trasmissione all’uomo ma il danno economico per gli allevamenti è ingente tanto che il presidente di Coldiretti Verona Alex Vantini ha riferito, in una comunicazione: “Visto quanto sta accadendo, è stata avviata una richiesta per istituire un tavolo istituzionale al fine di tutelare la filiera avicola (…) il Veneto è la prima regione italiana, seguita da Lombardia ed Emilia-Romagna, per quanto riguarda l’avicoltura”.