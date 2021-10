Auto si ribalta a Montegalda: illesi quattro bambini

Ieri pomeriggio, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Giuseppe Roi a Montegalda, nei pressi della rotatoria, a causa di un’auto che aveva perso il controllo finendo rovesciata. La conducente, che viaggiava con quattro bambini, è rimasta ferita, mentre sono illesi i quattro minorenni (solo uno di loro è stato portato in ospedale per accertamenti). I pompieri, arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto la donna, poi presa in cura dal personale del Suem per essere stabilizzata e trasferita in ospedale in ambulanza. Le operazioni sono durate all’incirca 90 minuti.