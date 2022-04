Auto contro moto, impatto violentissimo: centauro in gravi condizioni

Nel pomeriggio di ieri, sulla statale 47, che porta da Padova a Bassano, nei pressi di Piazzola sul Brenta, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate in un impatto violentissimo. Il centauro, 49enne, ha riportato ferite molto serie ed è stato elitrasportato all’ospedale di Padova, dove versa in gravissime condizioni e dove i medici stanno cercando di salvarlo. La prognosi è, al momento, riservata. Il conducente dell’auto invece è uscito da solo dall’abitacolo. Il traffico è stato bloccato per qualche ora.