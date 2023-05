Auto contro bici: grave ciclista (FOTO)

Stamattina alle 12:25 un uomo 85enne di Thiene, alla guida di un’auto Toyota, proveniente da via San Luca, immettendosi in via Valsugana ha investito una ciclista. La donna, 71enne di Thiene, è stata trasportata da ambulanza 118 al Pronto Soccorso di Santorso, all’inizio in codice giallo. Poi le condizioni si sono aggravate ed ora è ricoverata in terapia intensiva. Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale Nordest Vicentino.