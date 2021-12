Auto a fuoco: donna alla guida si accorge in tempo e riesce a salvarsi

Alle 18:20, i vigili del fuoco sono intervenuti a in Gasdotto a Valdagno per l’incendio di un’autovettura: illeso il conducente. L’autista mentre percorreva la strada si è accorta che qualcosa non andava, ha accostato ed è sceso, mentre l’auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Schio, hanno spento con la schiuma la vettura completamente avvolta dalle fiamme. Le cause di probabile natura elettromeccaniche sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.