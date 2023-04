Bassano – Masso pericolante rischia di staccarsi: sul posto i vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contrà Merli nel comune di Asiago per la segnalazione di alcune pietre e detriti caduti a ridosso di un’abitazione dal monte sovrastante: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Asiago hanno preso visione della situazione e delimitato una zona, dove un masso scavato intorno dalle precipitazioni, potrebbe distaccarsi finendo nei pressi dell’abitazione. La situazione di pericolo è stata segnalata al comune per una valutazione da parte dei tecnici comunali. Le operazioni di sopralluogo dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.