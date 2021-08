Asiago, affittava all’insaputa del proprietario: chiuso bed & breakfast abusivo

La Guardia di finanza di Vicenza, a seguito dell’intensificarsi dell’attività di controllo di polizia economico-finanziaria del territorio, ha scoperto un bed & breakfast abusivo nel territorio di Asiago.

L’attività illecita è stata scoperta grazie ad un controllo incrociato con i siti internet di settore e i social network, che hanno permesso di trovare l’attività abusiva grazie ai feedback e alle recensioni dei commenti e grazie ai prezzi applicati dal proprietario.

I controlli hanno portato alla verifica della presenza delle eventuali autorizzazioni amministrative prescritte, nonché della segnalazione certificata di inizio attività. I militari hanno quindi scoperto non solo che l’attività era abusiva, ma che il locatario dell’immobile subaffittava il posto all’insaputa del proprietario, nonostante da contratto non potesse farlo.

L’uomo è stato quindi sanzionato per aver violato le leggi in materia di sviluppo e sostenibilità del turismo e per non aver versato la tassa di soggiorno nelle casse del Comune di Asiago, imposta destinata a migliorare i servizi turistici del territorio.