Arrestata 19enne vicentina con 2 kg di droga

In seguito a varie segnalazioni arrivate dall’Amministrazione Comunale di Torrebelvicino, la squadra antidroga dei Consorzi di Polizia Locale Alto e Nordest Vicentino eseguiva specifica specifica attività nel centro urbano del Comune di Torrebelvicino.

Poco dopo le 14 di lunedì 25 settembre, in via Domenico Savio, gli agenti di Polizia Locale hanno intimato l’alt ad un’auto in transito, procedendo al controllo del conducente e della ragazza trasportata. A richiesta, la ragazza trasportata consegnava un panetto di hashish del peso di gr. 91,67.

I giovani venivano accompagnati in Comando, dove venivano comunque sottoposti a perquisizione

personale. La perquisizione del conducente dava esito negativo, mentre la perquisizione della ragazza trasportata permetteva di rinvenire un ulteriore panetto di HASHISH di g. 92,18. La perquisizione veniva quindi estesa all’abitazione della ragazza, ove venivano rinvenuti gr. 26,85 di HASHISH e gr. 9,2 di Marijuana, oltre ad un bilancino elettronico di precisione ed un coltellino utilizzato per il porzionamento ed il confezionamento della sostanza.

La giovane veniva pertanto arrestata ed il materiale rinvenuto sequestrato. Nel corso della mattinata

del 26.09.2023 il Giudice del Tribunale di Vicenza convalidava l’arresto disponendo la misura

cautelare della presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.