App Comuni-chiamo, nel 2022 segnalazioni risolte per il 96% da Amcps

Continua a riscontrare l’interesse dei cittadini e a dare risultati efficienti l’app Comuni-chiamo, che consente l’invio di segnalazioni in tempo reale direttamente alla centrale operativa di Amcps per richieste di intervento su strade, marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi, segnaletica ed edifici pubblici.Nel 2022 le comunicazioni inviate dai cittadini sono state 1749, in aumento rispetto al 2021 chiuso con 1348 segnalazioni. È stato inoltre risolto il 95,7% delle richieste di intervento di competenza di Amcps, mentre nel 2021 si era arrivati fino all’88%.“A quasi due anni dalla sua attivazione – commenta il sindaco Francesco Rucco -, l’app Comuni-chiamo continua a dimostrarsi come un servizio che piace e funziona. Con un semplice gesto tramite lo smartphone i cittadini possono segnalare problematiche rilevate in città indicando il luogo e fornendo foto e descrizione. L’azienda, che riceve in modo immediato la segnalazione, interviene comunicando la presa in carico e la conclusione dell’intervento tramite l’app. Si crea quindi un rapporto virtuoso tra utenti e azienda che contribuisce anche al miglioramento dell’attività di manutenzione del patrimonio pubblico. Invito chi non l’avesse ancora fatto a scaricare gratuitamente l’app nel cellulare”.“La partecipazione attiva dei cittadini – continua l’amministratore unico di Amcps Carlo Rigon -, mediante l’invio di segnalazioni tramite la App, rappresenta un pilastro nel miglioramento della qualità manutentiva della città, perchè rispetto ai metodi tradizionali questa modalità di segnalazione accorcia i tempi di organizzazione dell’intervento di ripristino ed elimina il rischio che le segnalazioni vadano perse.Segnalazioni e interventiDa aprile 2021, quando l’app è stata attivata, ad oggi sono state 3545 le segnalazioni invitate, così distribuite: 1348 nel 2021, 1749 nel 2022 e 448 nel 2023. In questo periodo le richieste di intervento hanno riguardato l’arredo urbano (168), gli edifici pubblici (175), l’impiantistica (2), i marciapiedi (152), le piste ciclabili (9), la segnaletica (917), le strade (1724), il verde pubblico (398).Per quanto riguarda il 2022 le segnalazioni sono state 1749, delle quali 75 per l’arredo urbano, 91 per gli edifici pubblici, 2 per l’impiantistica, 60 per i marciapiedi, 1 per le piste ciclabili, 452 la segnaletica, 914 le strade, 154 il verde pubblico.Rispetto alle 1749 richieste, 102 non sono risultate di competenza di Amcps, 1577 sono state risolte (corrispondente al 95,7% di quelle di competenza), e per 70 è stata avviata la gestione (ovvero il 4,3%).L’app Comuni-chiamoUna volta scaricata gratuitamente l’App dagli store per dispositivi Android e Ios, è sufficiente registrarsi, con un indirizzo email ed un recapito telefonico, e selezionare Vicenza come proprio Comune di riferimento. Da quel momento è possibile inviare all’azienda di viale Sant’Agostino una segnalazione, corredata da foto e da una breve descrizione del problema, riguardante la manutenzione del patrimonio comunale, inserendo l’indirizzo esatto del luogo oggetto della segnalazione tramite l’attivazione della geolocalizzazione sul proprio dispositivo.È possibile presentare segnalazioni su strade, marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi, segnaletica ed edifici pubblici.Il cittadino “segnalatore” riceverà immediatamente una notifica di avvenuta ricezione della segnalazione, una seconda notifica quando la segnalazione sarà presa in gestione dai tecnici dell’azienda ed un’ultima ad intervento eseguito.Un video che illustra l’utilizzo dell’App è pubblicato al link https://www.youtube.com/watch?v=nkKKXs63GYQ