Anziani non autosufficienti: parte l’iniziativa “C’è un posto letto?” dell’Ulss 8

L’ULSS 8 Berica mette a disposizione della comunità uno strumento per accompagnare l’anziano fragile e la sua famiglia nella scelta della struttura residenziale

C’è un posto letto? In passato era questa la domanda che i familiari di un anziano non più autosufficiente si trovavano a dover porre alle strutture residenziali del territorio, e non molto diversa era la procedura per gli operatori socio-sanitari e gli assistenti sociali impegnati a trovare un posto letto per un utente.

Per agevolare questo percorso, fin dal 2008 l’ULSS 8 Berica (allora ULSS 6 Vicenza) aveva avviato un progetto innovativo: un portale all’interno del quale era possibile trovare tutte le informazioni sulle case di riposo, e le relative disponibilità di posti letto, presenti nel territorio all’epoca di competenza (oggi corrispondente al Distretto Est).

Oggi l’ULSS 8 Berica valorizza ulteriormente questa esperienza pilota che nel corso degli anni si è rivelata su un successo, lanciando una versione completamente aggiornata del portale, sempre denominato “C’è un posto letto?”.

Il nuovo sito, accessibile all’indirizzo https://residenzialitaanziani.aulss8.veneto.it oppure tramite il portale dell’Azienda socio-sanitaria vicentina nella sezione “Servizi on-line”, è stato completamente rinnovato nella grafica per essere ancora più facile da utilizzare, è stato potenziato nelle funzionalità di ricerca e soprattutto è stato completato nei contenuti inserendo anche le informazioni relative a tutte le strutture residenziali del Distretto Ovest.

«Questo portale – sottolinea il dott. Achille Di Falco, Direttore dei Servizi Socio-Sanitari dell’ULSS 8 Berica – rappresenta un ulteriore strumento per accompagnare l’anziano fragile e la sua famiglia nella scelta del percorso residenziale, ma allo stesso tempo è un valido mezzo di informazione anche per i Servizi Sociali dei Comuni, per i Medici di Medicina Generale, i reparti ospedalieri, le associazioni di volontariato e del terzo settore. La facilità di utilizzo è il suo grande punto di forza: con questo nuovo strumento rendiamo più semplice, anche sul piano emotivo, una transizione che è sempre delicata per le famiglie, sotto molti punti di vista».

Il sito raccoglie infatti le informazioni relative a tutti i Centri di Servizi (le cosiddette “case di riposo”) per persone anziane non autosufficienti presenti nel territorio dell’ULSS 8 Berica, con una sintetica scheda che ne descrive la struttura, i servizi, i costi e altre caratteristiche e informazioni utili.

Il cuore del portale è tuttavia il motore di ricerca, costantemente aggiornato, che consente di verificare in tempo reale la disponibilità di posti letto in ciascuna struttura. Non solo, è possibile effettuare la ricerca con diversi criteri: per nome della struttura (se la famiglia è già orientata verso uno specifico Centro di Servizi), per afferenza territoriale (Distretto Est e Ovest), collocazione geografica e anche per tipologia e livello di assistenza richiesta, offrendo così la possibilità di ricerche molto mirate in relazione alle necessità di ogni utente e famiglia.

Inoltre le informazioni sono organizzate in modo tale da facilitare il confronto tra le diverse offerte delle strutture, favorendo così una scelta più consapevole – e per questo anche più serena – da parte dei familiari.