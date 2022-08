Anche il Veneto nella missione NASA ‘Artemis 1’

“Dove servono altissime tecnologie, affidabilità, modernità, l’industria veneta non può mancare, e non manca. Anche quando si tratta di andare nello spazio con la nuova missione Nasa denominata Artemis. Lassù Irca Zoppas porterà il meglio della tecnologia produttiva veneta e questo è motivo di grande orgoglio”.

Lo dice il Presidente della Regione, commentando l’importante coinvolgimento dell’Azienda trevigiana nella missione spaziale americana, il cui modulo di servizio Multi-Purpose Crew Vehicle European Service Module, contiene numerosi “riscaldatori”, gli Space Heaters, prodotti in Veneto.

“Essere protagonista a questi livelli – aggiunge il Governatore – non è una novità, perché Irca Zoppas è da 30 anni fornitore dell’Agenzia Spaziale Europea per i riscaldatori (flex heaters) utilizzati nel bilanciamento termico (Thermal Control System) dei satelliti, veicoli spaziali, moduli pressurizzati e antenne di terra. Il nuovo passo storico è andare nello spazio con partners ai massimi livelli, come la Nasa e l’Agenzia Spaziale Italiana, in una missione innovativa come da anni non si vedeva”.