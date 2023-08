ALTOPIANO – Rogo in una stalla nella notte: ferita una vitella

INCENDIO NELLA NOTTE IN UNA STALLA A GALLIO (VI)

Vigili del fuoco al lavoro nella notte per l’incendio di una stalla con bestiame all’interno in contrada Leghen a Gallio (VI).

Leggermente ferita una vitella, illesi tutti gli altri capi di bestiame.

Impegnata la squadra dei vigili del fuoco di Asiago, con il supporto dell’autobotte e dell’autoscala, e i volontari di Thiene, che hanno spento le fiamme nella struttura e nella vicina casa abbandonata.

Sul posto anche i Carabinieri. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. le operazioni di soccorso sono terminate poco rima delle 3.