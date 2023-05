ALTOPIANO – Orso avvistato, verifiche in corso

Un esemplare di orso è stato intravisto sull’Altopiano di Asiago. L’incontro sarebbe avvenuto nello scorso fine settimana nei boschi della zona Barenathal-Granezza, nel Comune di Lusiana Conco.

Ad immortalare con alcune foto il plantigrado è stata una coppia di amici vicentini, che stavano cercando dei reperti bellici in zona. Dell’avvistamento sono stati informati subito i Carabinieri forestali.

“Abbiamo fatto alcuni sopralluoghi ma non abbiamo trovato tracce organiche e non verificando alcuna presenza – ha spiegato il tenente colonnello Luca Stella, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali -. La presenza dell’orso non è impossibile ma va verificata anche alla luce della suggestione che hanno creato i recenti fatti di Trento”.