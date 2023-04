Runner ucciso, il Tar sospende l’ordinanza di abbattimento dell’orso

Il Tar di Trento ha sospeso l’ordinanza di abbattimento dell’orsa Jj4 firmata lo scorso 8 aprile dal presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Lo rende noto, sui canali social, l’associazione animalista Lav (Lega anti vivisezione). Il governatore trentino aveva firmato l’ordinanza di cattura ed abbattimento dell’orso di 17 anni che il 5 aprile scorso aveva ferito mortalmente un runner.

Il Tar si è pronunciato sul ricorso delle associazioni Lav e Lac, sospendendo l’ordinanza in attesa di ulteriori valutazioni. La questione sarà affrontata in una Camera di Consiglio prevista per l’11 maggio prossimo.

Nei giorni scorsi Lav Italia aveva inviato sia al presidente trentino Fugatti che al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, la proposta di trasferimento di Jj4 in un rifugio sicuro.