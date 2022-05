ALTO VICENTINO – Trovato ordigno della prima guerra militare: gli artificieri lo fanno brillare

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Ieri mattina, a Fara Vicentino, in via Astico, il proprietario di un terreno agricolo, mentre sfalciava l’erba, ha scoperto un residuato bellico della Prima guerra mondiale, un proietto di artiglieria di 105 millimetri. Alla presenza dei carabinieri e degli artificieri, il residuato è stato fatto brillare in una cava a Marano Vicentino. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

Immediata la segnalazione ai militari da parte dello scopritore della bomba, che hanno portato prima alla bonifica del terreno, quindi al trasporto e al brillamento dell’ordigno cui hanno partecipato i militari dell’ottavo reggimento guastatori paracadutisti “Folgore” di Legnago, i carabinieri di Breganze, gli operatori della Croce rossa militare. Una volta prese tutte le misure necessarie, il proietto è stato disinnescato.