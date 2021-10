Alto Vicentino – Torna la mezza maratona dei 6 Comuni

Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, torna la Mezza Maratona dei 6 Comuni. Si correrà domenica 7 novembre sulla classica distanza dei 21,097 chilometri.

Alla tredicesima edizione, di quella che è una delle competizioni sportive più emozionanti e attese dell’Alto Vicentino e che è stata presentata stamattina in conferenza stampa, parteciperanno all’incirca seicento runner da tutta Italia. Il tracciato è quello proposto nel 2019 con partenza da Malo e arrivo a Villaverla passando per Marano Vicentino e Thiene. Un percorso abbastanza agevole e veloce, con un massimo di pendenza di 5 metri.

«Quest’anno siamo tornati alle origini puntando tutto sulla Mezza Maratona. Abbiamo iniziato a organizzare questa competizione lo scorso maggio e all’epoca la situazione pandemica era ancora molto critica. Da qui, dunque, in accordo con tutti e sei i Comuni, è maturata la decisione di concentrarci solo sul percorso dei 21 km e non su quelli da 10 e 30 km. Sebbene Schio e San Vito di Leguzzano non vengano direttamente coinvolti dalla corsa, ci teniamo a ringraziarli per il sostegno che hanno dimostrato verso la M6C – spiega Pier Paolo Cattaneo, presidente di Team Italia Road Runners che coordina l’evento assieme a Puro Sport -. Nonostante la proposta ridotta rispetto agli ultimi anni siamo contenti di poter ripartire e ci piace anche l’idea di poter ricominciare a vivere lo sport di nuovo tutti insieme, in un’unica gara».