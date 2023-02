ALTO VICENTINO – Si perde mentre sta scendendo dal Pasubio: interviene il Soccorso alpino

Partita ieri alle 8 dal Pian delle Fugasse dove era stata accompagnata, una ventenne di Schio è salita a piedi da sola con ramponi e piccozza per la Strada degli Eroi fino al Rifugio Papa, con l’intenzione di scendere poi lungo la Strada degli Scarubbi. Una volta iniziata la discesa la ragazza si è trovata a dover affrontare un percorso carico di neve slavinata in molti punti, con grandi accumuli, finché uno dei ramponi non si è rotto, impedendole di tornare sui propri passi o di procedere in sicurezza nei tratti ghiacciati. Tramite un’amica, verso le 15.20 ha fatto allertare il 118, che ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero. Una prima squadra veloce è salita con gli sci d’alpinismo e la ha raggiunta passate le 18, mentre una seconda squadra è risalita a piedi per battere traccia nella neve molto alta e facilitare il rientro della ragazza. Una volta da lei, i soccorritori le hanno sostituito il rampone e, dotata di imbrago, l’hanno assicurata con corda corta e sono ripartiti per rientrare verso i mezzi, con i quali erano riusciti ad avvicinarsi il più possibile nella parte bassa dell’itinerario innevato. La giovane è poi stata accompagnata dai genitori. L’intervento si è concluso attorno alle 21.