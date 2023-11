ALTO VICENTINO – Furto in un’auto in sosta, indagato un 28enne

I carabinieri della Stazione di Schio hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza a carico di un 28enne residente a Torrebelvicino, indagato per i reati di furto su auto in sosta ed utilizzo illecito di carte di pagamento.

Le indagini sviluppate dai Carabinieri consentivano di raccogliere a carico dell’indagato, elementi di reità in ordine ad un furto su auto in sosta, avvenuto a Schio lo scorso 2 settembre, quando dall’interno dell’abitacolo di un’autovettura sarebbe stato asportato uno zaino contenente documenti personali e carte di pagamento, utilizzate poi per eseguire dei prelievi fraudolenti presso sportelli bancomat e pagamenti presso un distributore carburanti