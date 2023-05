ALTO VICENTINO – Denunciato straniero con lama da 11 cm e arrestato 22enne in una comunità

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando

Compagnia Carabinieri di Schio, nei giorni scorsi, in via F.lli Pasini di Schio, i militari del Nucleo

Operativo e Radiomobile hanno controllato un cittadino nigeriano 25enne residente a Schio, che

veniva trovato in possesso di un cutter ed un coltello con lama lunga 11 cm., detenuti senza

giustificato motivo. Quanto rinvenuto veniva pertanto sottoposto a sequestro, mentre il giovane

veniva denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi.

Sempre a Schio, i Carabinieri hanno arrestato un 22enne domiciliato presso una comunità del luogo,

in esecuzione di un provvedimento di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali

emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona, per delle violazioni alle prescrizioni imposte. Il

giovane, al termine delle formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Vicenza

a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.