ALTO VICENTINO – Controlli dei carabinieri, 250 persone identificate e una patente ritirata

I posti di controllo dinamici sul territorio si sono concentrati sull’Altopiano di Asiago, al casello autostradale di Thiene e nei comuni pedemontani di: Breganze, Chiuppano, Sarcedo, Sandrigo, Caldogno e Dueville. Diciotto i militari dell’Arma complessivamente impiegati, assieme al personale della forestale e ai militari in borghese del nucleo operativo.

Con il dispositivo messo in atto nel tardo pomeriggio di ieri fino a tarda sera, si è conclusa una settimana di controlli che ha visto impiegate oltre quaranta pattuglie dell’Arma integrati con il servizio di pronto intervento dei militari del nucleo radiomobile e supportate da personale in borghese, del nucleo operativo, tutte dispiegate sul vasto territorio, che hanno proceduto alla particolare sorveglianza per prevenire i reati predatori ed in particolare i furti su autovettura parcheggiate sulla pubblica via che ha portato alla conseguente identificazione di circa 250 persone, di cui una ventina con precedenti, oltre al contestuale controllo di duecento veicoli in transito.

I carabinieri forestali, in particolare, hanno proceduto al controllo delle attività di silvicoltura e trasporto rifiuti controllando, nello specifico, una dozzina di camion e Tir adibiti a trasporto di tronchi ed imballaggi in legno ed altri dedicati al trasporto di fanghi di lavorazione, i cui formulari di identificazione per lo smaltimento sono risultati tutti regolari.

Durante le verifiche alla circolazione stradale invece, i carabinieri della radiomobile di Thiene hanno pizzicato un utente della strada, al quale gli hanno ritirato la patente, elevando a suo carico la relativa contravvenzione amministrativa poiché, a seguito di misurazioni eseguite con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolico superiore a quello previsto.