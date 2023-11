ALTAVILLA VICENTINA – Auto si rovescia in un campo, un ferito

Poco dopo le 13:00 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Melaro ad Altavilla Vicentina per un’auto finita rovesciata sotto il piano stradale in un campo agricolo dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.

I pompieri, accorsi da Arzignano, hanno messo in sicurezza l’auto e collaborato ai soccorsi del conducente, che è stato assistito dal personale del Suem per essere trasferito in pronto soccorso per dei controlli. Sul posto la polizia locale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.