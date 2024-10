Alle Gallerie d’Italia “Inside”

Alle Gallerie d’Italia – Vicenza, museo di Intesa Sanpaolo, venerdì 25 ottobre 2024 alle 18 prenderà il via il palinsesto di incontri #INSIDE. Angelo e demone: estasi e tormento creativo nell’arte, nella letteratura, nella musica, nel cinema e nel teatro,dedicato ad approfondire in ottica multidisciplinare tematiche collegate alla mostra “La caduta degli angeli ribelli. Francesco Bertos”.

Il primo appuntamento, Angeli caduti. Anselm Kiefer, sarà un talk che avrà come protagonista Arturo Galansino, storico dell’arte e Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni consultare il sito www.gallerieditalia.com o scrivere a vicenza@gallerieditalia.com

Il museo, inoltre, organizza itinerari tematici con laboratori creativi e gratuiti per tutte le scuole di ogni ordine e grado. La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800.167619

o all’indirizzo mail vicenza@gallerieditalia.com.

IL PALINSESTO DEGLI INCONTRI #INSIDE:

▪Venerdì 8 novembre, ore 18

Dopo la redenzione

Dai Racconti di Belzebù di Georges I. Gurdjieff.

Musiche di Georges I. Gurdjieff e Thomas de Hartmann

Michele Fedrigotti, pianista e direttore d’orchestra

Francesco Messina, art director, produttore, autore

introduce Massimiano Bucchi, Università di Trento

in collaborazione con Observa Science in Society

TALK

▪Domenica 10 novembre 2024, ore 17

Suggestioni e connessioni tra linguaggio musicale e forza espressiva del capolavoro

Caduta degli Angeli ribelli

Ciclo di tre concerti ispirati all’artista e al contesto storico-artistico nel quale opera, medesimo in cui straordinari musicisti, suoi contemporanei, si affermano a livello internazionale, diffondendo un linguaggio innovativo. Attraverso la musica, uno spunto di riflessione per interpretare l’opera di Bertos in contesti culturali diversificati: con compositori conterranei come Vivaldi, Galuppi, Dall’Abaco e il veneto adottivo Tartini, con compositori coetanei come Bach e Telemann e con il visionario e sinestetico Messian.

Polifonie nascoste

In programma musiche di G. Tartini, J.S. Bach, G.P. Telemann

Così come nell’arte figurativa barocca si diffonde il trompe-l’oeil, nel linguaggio musicale dell’epoca si sviluppa una sorta di trompe-l’oreille: il violino, strumento “melodico” per vocazione è impegnato in una scrittura polifonica di straordinario virtuosismo che giunge a dare all’ascoltatore il senso di tre e perfino quattro voci lineari che si muovano contemporaneamente.

In collaborazione con Ensemble Musagète

Tommaso Luison, violino solo

APPUNTAMENTO MUSICALE

▪Martedì 19 novembre, ore 18

Pittori, scultori e incisori alla Scuola del nudo di Giambattista Tiepolo.

La formazione degli artisti veneziani del primo Settecento

Enrico Lucchese, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

TALK

▪Venerdì 29 novembre, ore 18

Il paradiso può attendere

Angeli al cinema, da Frank Capra a Wim Wenders

Alberto Brodesco, critico cinematografico

introduce Giuseppe Pellegrini, Università di Trento

in collaborazione con Observa Science in Society

TALK

▪Domenica 8 Dicembre 2024, ore 17

Suggestioni e connessioni tra il linguaggio musicale e la forza espressiva del capolavoro

Caduta degli Angeli ribelli

La grande scuola veneta

In programma musiche di A. Vivaldi, B. Galuppi,

E. Dall’ Abaco

La grande scuola musicale veneta del ‘700 si impone come un modello che avrà grande successo in tutta Europa. Antonio Vivaldi, nato lo stesso anno di Francesco Bertos, trova nel colore strumentale dei suoi concerti solistici l’espressione massima della cantabilità e del virtuosismo.

In collaborazione con Ensemble Musagète

Fabio Pupillo, flauto

Massimiliano Tieppo, violino primo

Tiziano Guarato, violino secondo

Michele Sguotti, viola

Simone Tieppo, violoncello

APPUNTAMENTO MUSICALE

▪Venerdì 10 gennaio, ore 18

“collo scalpello, come avrebbe fatto il pennello“: relazioni tra scultori e pittori nel Settecento veneto

Monica De Vincenti, storica dell’arte e curatrice della mostra

TALK

▪Venerdì 17 gennaio, ore 18

Diavoli (e angeli) a colloquio nella commedia di Dante

Paolo Pellegrini, storico della letteratura italiana, autore di Storie d’amore per lo studio (Einaudi)

Letture di Stefania Carlesso, attrice

Introduce Massimiano Bucchi, Università di Trento

in collaborazione con Observa Science in Society

TALK

▪Domenica 26 gennaio 2025, ore 17

Suggestioni e connessioni tra il linguaggio musicale e la forza espressiva del capolavoro

Caduta degli Angeli ribelli

L’abisso e l’anelito di luce

In programma musiche di O. Messiaen

Quartetto per la fine dei tempi per violino, violoncello clarinetto e pianoforte

“E vidi un altro Angelo possente, che scendeva dal cielo avvolto da una nube; sopra il capo aveva l’iride, il suo volto era come il sole e le gambe sembravano colonne di fuoco” (Apocalisse di Giovanni).

L’Angelo che annuncia la fine del Tempo: il suo mistero non si può rappresentare, non si può vedere. È un mistero che chiama la musica.

In collaborazione con Ensemble Musagète

Tommaso Luison, violino

Simone Tieppo, violoncello

Luigi Marasca, clarinetto

Gabriele Dal Santo, pianoforte

APPUNTAMENTO MUSICALE

▪Venerdì 31 gennaio, ore 18

“La caduta degli Angeli Ribelli”: fortuna del tema tra Neoclassicismo e Romanticismo

Fernando Mazzocca, storico dell’arte e curatore della mostra

TALK

INIZIATIVE SPECIALI

▪ 23 novembre 2024, ore 15 e ore 16.30

Un viaggio piramidale tra cielo e inferno

arte performativa

Itinerario sensoriale di Visual Vernacular, forma d’arte performativa della cultura Sorda, che si propone di rivisitare in chiave contemporanea il tema della mostra, offrendo una riflessione su orgoglio e ribellione, in un dialogo tra arte visiva, performance e spazio espositivo.

Le composizioni piramidali, simbolo della gerarchia celeste e della discesa nell’inferno, presenti nelle opere di Bertos, conducono lo spettatore in un viaggio tra ordine e caos, tra ascesa e caduta. La fusione tra corpo, spazio espositivo e opere d’arte crea una coinvolgente performance per il pubblico non udente e udente, trasformando la caduta degli angeli in un dialogo visivo e corporeo, tra passato e presente, cielo e terra, bene e male.

A cura di Fabio Zamparo e Anna chiara Carlet

Performer Fabio Zamparo (artista Sordo)

con la partecipazione di Ente Nazionale Sordi Veneto e Ente Nazionale Sordi sezione provinciale di Vicenza

PERFORMANCE TEATRALE

▪18 gennaio 2024, ore 17

Indagine sulla caduta

laboratorio teatrale con performance finale

Inciampare, cadere, franare: verbi che sottintendono il fallimento di un passo, uno sbaglio, un errore.

Ma se capita di cadere è anche necessario avere la capacità di rialzarsi.

Con la proposta di un laboratorio teatrale, un gruppo di giovanissimi ragazzi e ragazze interpreta con le proprie parole “La caduta degli angeli ribelli” di Francesco Bertos, mettendoci la faccia, l’immaginazione e il cuore, individuando in ciò che conoscono e nel loro breve vissuto una traccia di questa esperienza.

A cura di Andrea Dellai, docente, attore e regista

PERFORMANCE TEATRALE

IL PROGRAMMA EDUCATIONAL:

Percorsi didattici per le scuole

▪ L’ALCHIMIA DELLO SCULTORE

itinerario tematico

L’evoluzione di un’opera, dall’idea alla sua traduzione in marmo. Attraverso la poetica e il lavoro di Francesco Bertos approfondiamo il percorso che ha portato l’artista a pensare un capolavoro per poi realizzarlo in scultura.

▪ PLASMARE LA FORMA

itinerario tematico con laboratorio creativo: realizzare un manufatto tridimensionale

A partire dalle opere di Francesco Bertos analizziamo le tecniche e i diversi materiali utilizzati nel corso della sua evoluzione come maestro indiscusso nell’arte della scultura.

▪ GEMELLI D’ARTE IN 3D

Alla scoperta dei processi di digitalizzazione e riproduzione del patrimonio artistico

Un incontro per scoprire processi e tecnologie (scansione 3d, stampa 3d e modellazione avanzata) che permettono di ottenere modelli virtuali dettagliati, trasformandoli in oggetti fisici da toccare per permettere la conoscenza del patrimonio artistico in modo innovativo e inclusivo. Con un approfondimento su applicazioni e supporti presenti alle Gallerie d’Italia – Vicenza, in particolare realizzati per la scultura Caduta degli angeli ribelli di Francesco Bertos.

In collaborazione con Fablab Venezia e Prossimi Impresa Sociale.

Itinerari tematici per i visitatori e famiglie

▪ La scultura virtuosa di Francesco Bertos

visita guidata per adulti, famiglie e studenti

Sabato e domenica ore 16 (durata 60 minuti)

Il racconto della straordinaria avventura artistica dello scultore Francesco Bertos: dal contesto storico al rapporto con i suoi committenti e mecenati, dalla complessità ideativa e tecnica della sua arte all’universo delle sue più articolate composizioni e iconografie.

Informazioni e prenotazioni

5 euro a persona + biglietto d’ingresso

Prenotazione obbligatoria al Numero Verde 800.167619 o vicenza@gallerieditalia.com, fino a un massimo di 25 partecipanti (L’attività verrà avviata all’iscrizione di un minimo di 5 partecipanti).

▪ Scolpire la luce

visita guidata per bambini

Che cos’è la scultura? Cerchiamo di metterne in luce i diversi aspetti, accompagnati da un fantastico amico tutto ali e squame, che aprirà le porte di un meraviglioso mondo fatto di forme, materiali e dettagli da scoprire attraverso racconti e attività.

Iniziativa legata al capolavoro del Settecento Caduta degli angeli ribelli

Attività gratuita (età consigliata 5-12 anni), attivabile nel weekend dalle 10.30 alle 16.30, senza prenotazione. Informazioni: vicenza@gallerieditalia.com