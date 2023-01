Al via VicenzaOro January 2023: apre il sindaco Rucco, presenti anche il ministro Urso e Zaia

Il salone internazionale di Italian Exhibition Group che apre il calendario mondiale degli eventi di settore, è tornato con grandi numeri e tanto entusiasmo. Presenti molte autorità del mondo produttivo ed imprenditoriale ma anche politico tra cui il sindaco di Vicenza Francesco Rucco che è intervenuto con parole di soddisfazione ed entusiasmo per questa incredibile ripartenza.

“I numeri da record di questa prima edizione del nuovo anno di VicenzaOro – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – confermano che la nostra città è tornata attrattiva dopo gli anni difficili della pandemia e nonostante un conflitto in atto in Europa. Il fattore Vicenza si dimostra essenziale per un evento che si preannuncia di grande successo, confermandosi il principale punto di riferimento italiano in tutto il mondo per quanto riguarda l’industria della creazione orafa. Una città che, grazie al suo ingegno, alla sua laboriosità, alle sue infrastrutture e ricettività, è capace di richiamare oltre mille brand provenienti da 36 differenti Paesi dando dimostrazione, attraverso IEG, di una straordinaria capacità di aprire le porte offrendo il binomio vincente artigianato e tecnologia. Un caloroso benvenuto alla nuova community Time che si dedica al business dell’orologeria contemporanea e alla sua filiera e congratulazioni ai vertici di IEG e a quanti lavorano per questo evento, sempre più fiore all’occhiello della nostra città”.

Il Ministro Adolfo Urso a Vicenza

(fonte ANSA) – “Abbiamo messo nuove misure nella legge finanziaria con un fondo straordinario per le filiere della produzione industriale, un collegato alla legge finanziaria per la valorizzazione, la tutela e la promozione del Made in Italy che sarà realizzato nelle prossime settimane in Parlamento”.

Lo ha detto Adolfo Uso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, oggi a Vicenza all’inaugurazione della fiera VicenzaOro January dove è giunto con il governatore del Veneto Luca Zaia.



“E’ una fiera importante non solo per questo distretto – ha aggiunto – ma per tutte le imprese che lavorano in questa filiera che sono punte di eccellenza per il Made in Italy e in generale per l’industria italiana”. “Abbiamo voluto riaffermare il ruolo del Made in Italy fin dalla ridenominazione del ministrero – ha proseguito – perché siamo coscienti che questa è l’avanguardia dell’intera produzione italiana”.

“Sono convinto che – ha sottolineato – nella seconda parte di quest’anno ripartirà con forza l’attività produttiva italiana”.

(ANSA).