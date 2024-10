Autonomia – Zaia: “Entro 60 giorni i ministeri risponderanno alle nostre richieste”

“Attualmente siamo in fase di attesa: entro 60 giorni, come previsto dalla legge Calderoli, i ministeri dovranno fornire risposte alle nostre richieste”, ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante il suo intervento al Consiglio regionale sull’autonomia differenziata.

“Questa prima fase del negoziato coinvolge quattro Regioni che condividono funzioni simili. Si tratta di una fase di ‘collaudo’ in cui cerchiamo di definire un percorso più chiaro, meno frammentato e complesso. Il Consiglio regionale verrà coinvolto quando avremo una proposta concreta. Qualcosa accadrà entro 60 giorni, a quel punto convocheremo la Consulta sull’autonomia, insieme agli stakeholder, la nostra delegazione trattante e l’Osservatorio sull’autonomia, per condividere tutte le informazioni”, ha concluso Zaia.

“La legge sull’autonomia apre un grande processo non solo giuridico e istituzionale ma anche culturale. Questo ci dice che va costruita giorno per giorno. Nessuno pensi che fatti i primi passaggi si è fatto tutto. Per questo sono venuto in Consiglio Regionale, i cui componenti ringrazio, per presentare quello che mi piace chiamare il punto nave del Veneto lungo il percorso della riforma. Il confronto è il sale della democrazia e di fronte a un progetto di così vasta portata, destinato ad avviare una grande operazione di decentramento amministrativo per il nostro Paese, ho trovato non solo corretto ma anche necessario ascoltare tutte le osservazioni e i contributi dei consiglieri della minoranza e della maggioranza”.

Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, all’uscita da Palazzo Ferro Fini dove questa mattina si è recato alla seduta del Consiglio Regionale, presieduto da Roberto Ciambetti, per parlare di autonomia differenziata.

A margine dei lavori consiliari, il Governatore ha sottolineato: “Il tavolo delle trattative sulle funzioni attribuibili si è aperto a livello nazionale. È stato possibile grazie ad una legge dello Stato e si procederà con il discutere delle prime 9 materie e delle funzioni che comprendono. Tra alcuni mesi avremo a disposizione un insieme di altre 14 materie. Vedremo di portare il lavoro insieme alle altre Regioni interessate, con le quali c’è una comunanza di visione. La strada è segnata e si va avanti”.