Al via i lavori per la pista ciclabile di Isola Vicentina: sarà pronta ad agosto

Al via i lavori della pista ciclabile a Isola Vicentina da via Bugifave a Fossanigo.

Importo delle opere 241.000, contributo della Provincia di 82.500 euro.

Scavatore in azione a Isola Vicentina per la realizzazione del tratto di pista ciclabile che collega le vie Bugifave e Fossanigo, lungo la strada provinciale 46 del Pasubio.

Un intervento fortemente voluto dal Comune di Isola Vicentina, per mettere in sicurezza i ciclisti in un tratto di strada particolarmente trafficato anche dai mezzi pesanti. L’opera costa 241.000 euro, con un contributo della Provincia di Vicenza di 82.500 euro, mentre il rimanente importo è a carico del Comune di Isola Vicentina.

Il via ai lavori è stato dato questa mattina dal presidente della Provincia Andrea Nardin e dal sindaco di Isola Francesco Enrico Gonzo accompagnato dal vicesindaco Nicolas Cazzola, a significare la sinergia dei due enti e l’attenzione di entrambi a rendere il territorio vicentino più a misura di bicicletta. Ad eseguire i lavori la ditta Tecnoedile che, salvo imprevisti, consegnerà la pista ciclabile finita in agosto.

“Sono 420 metri di pista ciclabile che completano il collegamento tra il centro di Isola Vicentina e la zona industriale di Fossanigo passando attraverso un’area commerciale -ha sottolineato il sindaco Gonzo- un’opera quindi a servizio di lavoratori e di cittadini che potranno spostarsi in sicurezza. E’ un modo nuovo, sostenibile, di vivere il territorio privilegiando la mobilità lenta, senza il pericolo di interferenze con strade trafficate.”

“La Provincia di Vicenza promuove le piste ciclabili finanziando ogni anno opere che realizzano i Comuni -ha affermato Nardin- Una sinergia grazie alla quale il territorio vicentino sta diventando sempre più ciclabile, con l’obiettivo che la bici diventi una reale alternativa all’auto per gli spostamenti quotidiani, non solo nel tempo libero ma anche per recarsi a scuola o al lavoro.”

Obiettivo di questo nuovo tratto è continuare un percorso ciclabile esistente da una nuova lottizzazione in via Bugifave sino ad un complesso immobiliare a destinazione produttiva/commerciale lungo la S.P. 46. Il percorso esistente esce lungo una strada laterale privata, sterrata, di accesso ai fondi agricoli e lì si interrompe.

Proseguendo da tal punto l’utenza che voglia proseguire in direzione Vicenza per andare per

esempio all’ecostazione o per proseguire verso sud potrà arrivare in via Fossanigo senza dover

interferire con la S.P. 46.

L’intero tratto si inserisce nei percorsi previsti dalla Provincia di Vicenza nel “piano provinciale degli itinerari ciclabili” per il tratto da Schio a Costabissara.